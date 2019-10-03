”أوبر“ تتيح تأجير طائرات هليكوبتر بمطار جون كنيدي (صور)

تتجه شركة أوبر تكنولوجيز للنقل التشاركي للتحليق في الجو في مدينة نيويورك، حيث سيتمكن المستخدمون قريبًا من حجز رحلات بطائرات هليكوبتر إلى مطار جون إف. كنيدي عبر تطبيقات الشركة.

وأعلنت أوبر عن خدمة ”أوبر كوبتر“ اليوم الخميس، وقالت إن الرحلات من مانهاتن السفلى وإليها ستصبح متاحة لجميع مستخدمي أوبر اعتبارًا من الثالث من أكتوبر/تشرين الأول .

كانت الشركة قد أتاحت الخدمة لمستخدميها المميزين من أعضاء برنامج (بريميم) في يونيو/حزيران .

وتستغرق الرحلة حوالي ثماني دقائق وتتراوح تكلفتها بين 200 و225 دولارًا للشخص الواحد وتشمل التوصيل بسيارة إلى الطائرة الهليكوبتر في رحلة الذهاب إلى مطار جون إف. كنيدي والعودة منه.

ويستطيع الركاب اصطحاب حقيبة سفر صغيرة ويتعين أن يشاهدوا مقطع فيديو عن إجراءات السلامة قبل الإقلاع على غرار المقاطع التي تبث على الطائرات التجارية.

وتسير شركة ”هيليفلايت شيرز“ الرحلات وهي شركة مرخصة وتقترب أسعار خدمة ”أوبر“ من أسعار منافسيها الذين يوفرون رحلات من المطار وإليه.

وتقول ”أوبر“ إن الهدف هو تقليص أوقات السفر، لكن حين جربت رويترز خدمة (أوبر كوبتر) يوم الأربعاء، استغرقت الرحلة من مكتبها في منطقة ميدتاون في مدينة نيويورك إلى المطار 70 دقيقة، وشمل ذلك ركوب مترو الأنفاق إلى وسط المدينة وركوب سيارتين لأوبر من وإلى الهليكوبتر، ويساوي هذا تقريبًا نفس الزمن الذي كانت ستقطع فيه سيارة أجرة هذه المسافة في زحام مروري متوسط.

وقالت متحدثة باسم أوبر إن الرحلة لا تعبر عن الواقع عند طرح الخدمة على المستوى التجاري، لكن تأجير الطائرات الهليكوبتر لا يظهر كأحد الخيارات عبر تطبيق أوبر سوى للعملاء المتواجدين في نطاق منطقة مانهاتن السفلى.

وأضافت المتحدثة ”لن تظهر أوبر كوبتر بين الخيارات على التطبيق إذا كنت خارج نطاق منطقة مانهاتن السفلى لأن هذا لن يتيح توفير الوقت“.

ومطار جون كنيدي واحد من أكبر المطارات في الولايات المتحدة وتستغرق الرحلات بالسيارة من مانهاتن المزدحمة إلى أي مكان آخر ما بين ساعة واثنتين فيما تستغرق الرحلات المماثلة في وسائل المواصلات العامة بين 50 و75 دقيقة.