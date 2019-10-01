مصر تتعاقد مع شركة إماراتية لإدارة وصيانة المناطق الصناعية

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وقعت الهيئة العامة للتنمية الصناعية المصرية، اتفاقًا مع شركة Nce الإماراتية لإدارة وصيانة المجمعات الصناعية في 4 مدن كمرحلة أولى لمدة 25 عامًا. وقال رئيس الهيئة لـ“ارم نيوز“، إن ”التعاقد يستهدف الاستفادة من الجانب الإماراتي في تطبيق نموذج المجمعات الصناعية المتكاملة الخضراء للمرة الأولى داخل مصر”. ووفقًا للاتفاق فإن ”الشركة الإماراتية سوف تقدم الخدمات اللوجستية…