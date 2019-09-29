وزير الصناعة السعودي: قرار تحمّل رسوم العمالة الوافدة لا يشمل المرافقين (فيديو)

قال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريّف، إن“قرار الحكومة بتحمّل رسوم العمالة الوافدة عن المنشآت الصناعية لـ 5 سنوات لا يشمل المرافقين“، وفقًا لموقع ”أخبار 24“.

وأضاف الخريّف، خلال لقاء تلفزيوني، اليوم الأحد، على هامش رعايته حفل إطلاق الخدمات والمنتجات التمويلية للصندوق الصناعي، أن“المؤسسات المتوسطة والصغيرة، والتي تواجه منافسين محليين يتعرضون لنفس التركيبة من التكلفة، لا تستفيد من قرار الوزارة“.

وقال إن“القرار يهدف إلى زيادة تنافسية القطاع الصناعي مقارنة بالشركات الأجنبية“، لافتًا إلى أن“المقابل المالي على العمالة تتحمله الدولة عن المصانع بالنسبة للعمال فقط“.