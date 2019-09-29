الصين: الخلافات التجارية مع واشنطن تفرض تحديات على شركاتنا

أعلن وزير التجارة الصيني، تشونغ شان، اليوم الأحد، أن شركات بلاده تواجه مصاعب وتحديات عديدة، بسبب الخلافات التجارية بين واشنطن وبكين.

وقال شان خلال مؤتمر صحفي في بكين: إن ”التجارة تواجه تحديات غير مسبوقة.. تحديات خارجية وداخلية“.

وأوضح الوزير الصيني، أن ”بلاده ستتوسع في الاستيراد، وأن الإجراءات الرامية لاستقرار التجارة ستفرز نتائج إيجابية“، دون أن يكشف عن تفاصيل.

ومن المتوقع عقد جولة جديدة من محادثات التجارة رفيعة المستوى بين الولايات المتحدة والصين، أكبر اقتصادين في العالم، في واشنطن يومي 10 و11 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

واتفقت الصين والولايات المتحدة في يونيو/حزيران الماضي، بقمة مجموعة العشرين التي انعقدت في أوساكا باليابان، على استئناف المحادثات التجارية وتجنب تطبيق رسوم إضافية.

ومنذ 7 يناير/ كانون الثاني 2019، عقد مفاوضون بارزون من البلدين عدة جولات من المحادثات بهدف التوصل لحل للخلافات التجارية بينهما.

ودخل البلدان في حرب تجارية منذ أكثر من عام، ما أبقى بشكوك من عدم اليقين في الأسواق المالية والتوقعات الاقتصادية العالمية.

وفرضت الولايات المتحدة على مراحل، رسومًا على بضائع بقيمة 250 مليار دولار، من إجمالي صادرات الصين إلى البلاد، والتي تتراوح بين 550 و600 مليار دولار سنويًا.