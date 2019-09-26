”أرامكو“ تستقطب صناديق ثروة سيادية لتقييم طرحها الأولي عند تريليوني دولار‎

قالت مصادر، إن أرامكو السعودية، خاطبت جهاز أبوظبي للاستثمار، و“جي.آي.سي“ بسنغافورة وصناديق ثروة سيادية أخرى، للاستثمار في الشق المحلي لإدراج الشركة النفطية العملاقة، في الوقت الذي تسعى فيه إلى تحقيق تقييمها المستهدف عند تريليوني دولار.

وأضافت المصادر، أن محادثات أولية جرت في الأشهر الماضية، بين السعودية وحكومات في الخليج وآسيا، وبدأت الاتصالات مع صناديق الثروة السيادية لتلك الدول من خلال بنوك جرى تعيينها لإدارة الطرح العام الأولي المزمع لأرامكو.

وأعلن أحد المصادر عن ترتيبات جارية لاجتماع في أكتوبر/ تشرين الأول، بين إدارة أرامكو وطاقم من جهاز أبوظبي للاستثمار، ثالث أكبر صندوق للثروة السيادية في العالم.

وأكد مصدر ثانٍ، مخاطبة جهاز أبوظبي للاستثمار، بينما قال مصدران آخران إنه تم التواصل مع صندوق جي.آي.سي السنغافوري أيضًا.