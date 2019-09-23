السلطات الأمريكية تلاحق كارلوس غصن بتهمة إخفاء تعويضات بقيمة 140 مليون دولار

اتّهمت السلطات الأمريكية، اليوم الإثنين؛ كارلوس غصن ومساعده كريغ كيلي، بإخفاء تعويضات بأكثر من 140 مليون دولار، كان من المقرّر أن يحصل عليها الرئيس السابق لتحالف رينو-نيسان عند تقاعده.

وقالت شرطة البورصة الأمريكية في بيان، إنّه ”منذ 2009 ولغاية توقيفه في طوكيو في 2018، شارك غصن بمساعدة كبيرة من كيلي ومرؤوسيه في نيسان، في مؤامرة هدفت إلى إخفاء تعويضات بأكثر من 90 مليون دولار، كما زاد بأكثر من 50 مليون دولار المعاش التقاعدي لغصن“.

وكارلوس غصن، الذي لم يقرّ بذنبه في هذه الاتهامات، كما أنّه لم ينفها، توصّل إلى اتفاق رضائي مع شرطة البورصة الأمريكية لتسوية هذه القضية.