”دبي لصناعات الطيران“ تفوز بصفقة قيمتها 1.4 مليار دولار

أعلنت شركة دبي لصناعات الطيران، يوم الاثنين، فوزها بصفقة قيمتها 1.4 مليار دولار من أحد أكبر مديري الصناديق في العالم لتدبير طائرات وإدارتها.

وقالت الشركة في بيان دون الكشف عن هوية المستثمر، إن منصة خدمات مستثمري الطائرات ستنوب عن المستثمر في إدارة الأصول.

ويشمل التكليف الذي يمتد لبضع سنوات، استقطاب الطائرات وإدارتها ومساعدة المستثمرين في هيكلة رأسمال الطائرات التي يتم شراؤها.

وأضاف البيان: ”وسوف يستهدف التكليف بشكل أساس الطائرات المستعملة الضيقة وعريضة البدن… عبر قنوات البيع وإعادة الشراء في الأسواق الثانوية“.

وبهذه الصفقة تصل قيمة محفظة الأصول التي تديرها الشركة لأكثر من 2.7 مليار، وتتوقع الشركة أن ”تنمو محفظة الأصول المدارة لتبلغ القيمة المستهدفة والبالغة خمسة مليارات دولار أمريكي“.

وقال فيروز تارابور الرئيس التنفيذي للشركة: ”نمتلك حاليًّا أكثر من 300 طائرة وسنتولى إدارة أكثر من مئة طائرة كما أننا في حوار مستمر مع 250 من العملاء في القطاع الجوي“.

وحققت دبي لصناعات الطيران أرباحًا قدرها 197.1 مليون دولار في النصف الأول من العام مقارنة مع 195.2 مليون قبل سنة.