”أرامكو“ السعودية تكلف ”يو.بي.إس“ و“دويتشه“ بإدارة دفاتر طرحها الأولي‎

نقلت وكالة رويترز عن مصدرين وصفتهما بالمطلعين قولهما إن شركة أرامكو السعودية كلفت مجموعة يو.بي.إس وبنك دويتشه بإدارة دفاتر طرحها العام الأولي، مما يدل على أن خطوات الطرح الأولي تمضي قدمًا رغم الهجوم الأخير على اثنتين من منشآتها النفطية.

وقال أحد المصدرين: إن أرامكو ”بدأت في إطلاع البنكين على دورهما في إدارة الدفاتر“.

وكانت رويترز قد ذكرت أن أرامكو ”اختارت تسعة بنوك في القائمة النهائية للاضطلاع بأدوار رئيسية كجهات تنسيق عالمية في الأسابيع الأخيرة“.

ولم يتسنَ الاتصال بمسؤولين في أرامكو للتعليق. وامتنع بنك دويتشه عن التعليق ولم ترد مجموعة يو.بي.إس على طلب من رويترز للإدلاء بتعليق.