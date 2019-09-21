الرئيس التنفيذي لأرامكو: الشركة باتت بعد الهجمات أقوى من ذي قبل

قال رئيس وكبير الإداريين التنفيذيين لشركة أرامكو السعودية، أمين الناصر، إن الشركة باتت بعد الهجمات على معاملها في بقيق وخريص في 14 أيلول/سبتمبر الجاري ”أقوى من ذي قبل“.

وأضاف الناصر، في رسالة وجهها لموظفي الشركة بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، الذي يحل في 23 أيلول/ سبتمبر الجاري، أنه ”لا شك أن المعتدين كانوا يرغبون في رؤيتنا منكسرين مزعزعين، ولكن بفضل الله كان لتلك الاعتداءات التي استهدفت ضرب الاقتصاد العالمي وزعزعة صناعة النفط السعودية من خلال تدمير بنية أرامكو السعودية أثر إيجابي لم يحسب له المعتدون حسابًا“.

وتابع قائلًا في رسالته: ”وبات وطننا العزيز، ومنه نحو سبعين ألف موظف وموظفة في الشركة، على غير ما أراد أعداؤنا، أقوى من ذي قبل“.