الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري تخطط لإصدار صكوك تصل لمليار ريال

قال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، فابريس سوسيني، إن الشركة وهي النظير السعودي لشركة تمويل الرهن العقاري الأمريكية ”فاني ماي“، تخطط لإصدار صكوك تصل قيمتها إلى مليار ريال (267 مليون دولار) هذا العام، وإصدار دين محتمل بالدولار العام القادم.

وتهدف السعودية لإعادة التمويل العقاري، وهي شركة تابعة لصندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادي للمملكة، إلى تعزيز بناء المنازل الذي يأتي في مقدمة أولويات خطة الإصلاحات الاقتصادية للبلاد، من خلال ضخ سيولة في السوق العقارية.

وتستعد الشركة لإصدار صكوك لدعم شراء محافظ قروض المنازل من شركات التمويل العقاري والبنوك.

وقال فابريس سوسيني: ”نخطط للإصدار قبل نهاية العام، ومن المرجح أن يبلغ حجمه 750 مليونًا إلى مليار ريال“.