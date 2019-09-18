تفاقم خسائر الخطوط القطرية خلال السنة المالية الماضية

أعلنت شركة الخطوط الجوية القطرية أن خسائرها تفاقمت إلى 639 مليون دولار في السنة المالية الماضية المنتهية في مارس/ آذار 2019.

وكانت خسائر الخطوط الجوية القطرية سجلت 69 مليون دولار في السنة المالية المنتهية في مارس/ 2018.

وقالت الشركة في بيان، الأربعاء، إن السنة المالية الماضية كانت مليئة بالتحديات، أبرزها فقدان الطرق الناضجة، وارتفاع تكاليف الوقود وتقلبات العملات الأجنبية.

ونمت الإيرادات الإجمالية للمجموعة بنسبة 14 في المائة سنويًا؛ كما نمت إيرادات الركاب بنسبة 14.3 بالمئة، وإيرادات الشحن 16.8 بالمئة.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، أكبر الباكر، بحسب البيان: ”كان عامًا شهد إنجازات في مواجهة الشدائد على الخطوط الجوية القطرية.. على الرغم من التحديات التي لا مثيل لها في صناعة الطيران“.