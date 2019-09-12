شركة أسترالية تستثمر 4.2 مليار دولار في إنتاج الذهب بمصر

أعلنت شركة سنتامين الأسترالية للتعدين المتخصصة في إنتاج الذهب عن إجمالي حجم استثماراتها في مصر، حيث بلغ نحو 4.2 مليار دولار خلال 6 سنوات في الفترة من النصف الثاني من 2014 وحتى النصف الأول من 2019.

وقالت الشركة في بيان اليوم الخميس، على هامش مشاركتها بمؤتمر هيرمس الاستثماري في لندن، إن استثماراتها تشمل نحو 275 مليون دولار كأرباح منذ 2014 (لهيئة الثروة المعدنية)، بالإضافة إلى 140 مليون دولار كحقوق ملكية منذ 2009.

وأوضح البيان أن الاستثمارات تتضمن الرواتب واستثمار المجتمع المحلي فضلًا عن تطوير المشاريع والنفقات الرأسمالية المستدامة، إضافة إلى وجود 500 مليون دولار كتوزيعات عن الأرباح المرحلة في 2019 منذ عام 2014.

ونوه إلى استثمارات قدرها 180 مليون دولار كمبلغ إضافي يتضمن أكثر من 100 مليون دولار كاحتياطي نقدي متاح لدعم مبادرات النمو والكفاءة التشغيلية.

وارتفع إنتاج منجم السكري في مصر بنسبة 27%، ووصل إلى 117.913 ألف أوقية خلال العام الجاري، مقابل 92.803 ألف أوقية خلال نفس الفترة من العام الماضي، وفقًا لبيان من الشركة على موقعها الإلكتروني.

ويقدر احتياطي منجم السكري بـنحو 15.5 مليون أوقية ذهب، وهو ما يجعله واحدًا من أكبر مناجم الذهب في العالم.

يشار إلى أن مصر وقعت اتفاقية مع شركة سنتامين مصر، وهي شركة أسترالية، للتنقيب عن الذهب بمنجم السكري، وهو منجم ذهب ضخم يقع بمحافظة البحر الأحمر، ومرشح لأن يحتل مرتبة بين أكبر 10 مناجم ذهب في العالم.