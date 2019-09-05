مصادر: استثمار متوقع من ”مبادلة“ للاستثمار في صندوق رؤية 2 خلال الربع الأخير من 2019

أبلغ مصدران مطلعان، رويترز، أنه من المتوقع أن تستثمر شركة ”مبادلة“ للاستثمار التابعة لحكومة أبوظبي في صندوق رؤية 2 لمجموعة ”سوفت بنك“ اليابانية الذي سيركز على مشروعات التكنولوجيا، وذلك خلال الربع الأخير من 2019.

وفي 2017، أسهم الحليفان السياسيان والاقتصاديان الإمارات العربية المتحدة والسعودية بنحو الثلثين في صندوق رؤية ”سوفت بنك 1“ البالغة قيمته 100 مليار دولار، والذي يركز على التكنولوجيا والابتكار من خلال صناديقهما السيادية.

وتعهدت مبادلة بنحو 15 مليار دولار، بينما تعهد صندوق الاستثمار العامة السعودي بحوالي 45 مليار دولار.

وأعلنت مجموعة الاتصالات والاستثمار اليابانية ”سوفت بنك“ عن الصندوق رؤية 2 في يوليو/ تموز، وقد استقطب بالفعل تعهدات بنحو 108 مليارات دولار.