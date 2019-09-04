بلاك روك لإدارة الصناديق تفتتح مكتبًا في السعودية

فتحت بلاك روك، أكبر مدير صناديق في العالم، مكتبًا في السعودية، لتمضي قدمًا في خطط للاستفادة من برنامج إصلاح حكومي طموح.

وقالت متحدثة باسم الشركة إن مكتب الرياض ”افتتح حديثًا ويرأسه يزيد المبارك، الذي عمل سابقًا لدى مورجان ستانلي وجدوى للاستثمار“، بحسب صفحته على موقع لينكد إن.

ويتابع المستثمرون والاقتصاديون على نطاق واسع بلاك روك، التي تشرف على أصول بقيمة 6.4 تريليون دولار، نظرًا لتأثيرها على العديد من الشركات المدرجة في أنحاء العالم.

وكانت خطط فتح مكتب في السعودية قد أُعلنت في 2017 مع بدء الرياض في الانفتاح إلى المستثمرين لدعم مساعيها لتنويع موارد اقتصاد المملكة وتقليص اعتماده على النفط.