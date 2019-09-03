اشتية: لن نسمح لأي بضاعة منافسة بدخول السوق الفلسطيني‎

شدد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية ، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة الفلسطينية لن تسمح بدخول أي بضاعة للسوق الفلسطينية، في إطار تعزيز الإنتاج المحلي للانفكاك التام عن الاقتصاد الإسرائيلي.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني أن أي ”منتوج يغطي حاجة السوق بنسبة 100%، ولن نسمح لأي بضاعة منافسة بأن تدخل السوق الفلسطيني“.

جاء ذلك خلال إطلاق ”العنقود الزراعي الأول“ في محافظة قلقيلية، بكلفة 23 مليون دولار، وهي عملية تنموية جديدة، بالعناقيد استندت إليها استراتيجية الحكومة الرامية إلى الانفكاك التدريجي من العلاقة التي فرضها واقع الاحتلال، وتعزيز المنت الوطني من أجل عدم استيراد أي صنف ينتجه الفلسطيني في بلده، وفقا لاشتية.

وأشار اشتية إلى أن التحدي الأكبر هو النهوض بالقطاعات الاقتصادية الانتاجية التي تعزز الانتاج الوطني، داعياً إلى التنمية في الأرض من خلال الشراكة بين القطاع الخاص والمجتمع المدني والبلديات وكل مفاصل العملية التنموية.

من جهته، قال وزير الزراعة رياض العطاري في تصريح أوردته ”وفا“، إن وقال: ”دخل إلى خزينة السلطة الوطنية الفلسطينية منذ عام 1994 إلى يومنا هذا 37 مليار دولار، دفع منها 20 مليار دولار كرواتب، و7 مليارات دولار للمنظمات غير الحكومة والمجتمع الأهلي، و10 مليارات للمشاريع، بينما تم بناء 25 غرفة صفية، وتعبيد 2800 كم من الطرق، وبناء مؤسسات ووزارات بعد أن كانت كلها مستأجرة، وتملك 100 بناية للسفارات الفلسطينية المنتشرة في العالم، إضافة إلى شبكات المياه والمجاري والاتصالات“.