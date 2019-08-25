هل يحق لترامب إلزام الشركات الأمريكية بمغادرة الصين؟

المصدر: ا ف ب

أكد وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين اليوم الأحد، أنّ للرئيس دونالد ترامب صلاحية الطلب من الشركات الأمريكية بوقف تعاملاتها التجارية في الصين، لكنّه ”لم يفعل ذلك“.

وأجاب منوتشين على سؤال لقناة ”فوكس نيوز“ على هامش مشاركته في قمة مجموعة السبع في فرنسا، أنّ لدى ترامب ”سلطة“ الطلب إلى الشركات بمغادرة الصين ”بمقتضى (قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية) إذا أعلن حالة الطوارئ“.

ويعود هذا القانون إلى عام 1977، لكن الوزير الأمريكي استدرك بأنّ ترامب ”لم يفعل ذلك“.

ويسمح هذا القانون للرئيس الأمريكي بتنظيم التجارة الخارجية في ظل ”تهديد غير عادي واستثنائي“ مصدره الخارج ويطاول السياسة الخارجية، الأمن القومي أو الاقتصاد، ولم يسبق اللجوء إليه لقلب الموازين في ظل نزاعات تجارية.

وقال منوتشين ”أعتقد أنّ ما قاله هو الطلب من الشركات بدء البحث (عن حلول)، نظرًا إلى أننا في حرب تجارية طويلة“.

كذلك، أكد المستشار الاقتصادي للرئيس الأمريكي، لاري كادلو، قدرة ترامب القانونية في أن يفرض على الشركات الأمريكية منع إقامة أنشطة تجارية مع الصين.

وقال كادلو لشبكة ”سي إن إن“ إنّ ”ما اقترحه (ترامب) على الشركات الأمريكية (…) هو: أولًا عليكم التفكير في نقل عملياتكم وسلسلة إمداداتكم إلى خارج الصين، وثانيًا أننا نرغب في عودتكم إلى الوطن“.