”أدنوك“ الإماراتية ترسي عقودًا‎ بقيمة 3.6 مليار دولار

المصدر: أ ف ب

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية ”أدنوك”، اليوم الأربعاء، أنّها أرست عقودًا لشراء وتوريد أنابيب حفر وتغليف بقيمة 3.6 مليار دولار، في إطار تعزيز جهودها في مجال حفر آبار النفط والغاز.

وقالت الشركة، في بيان، إنّ العقود أرسيت على شركات من لوكسمبورغ وفرنسا واليابان، وستقوم الشركات الثلاث بتزويد ”أدنوك“ لفترة 5 سنوات ”بمليون طن متري من أنابيب الحفر والتغليف“.

وأوضح البيان أن هذه العقود تأتي في إطار الجزء الأول من ”سلسلة عمليات إنفاق لشراء مواد وخدمات حفر آبار النفط بقيمة إجمالية تبلغ 15 مليار دولار، تُخطّط أدنوك للقيام بها في السنوات الخمس المقبلة“.

ووقّعت ”أدنوك“ سلسلة من الاتفاقات مع شركات نفط عالمية من أجل تعزيز إنتاجها من النفط الخام والغاز الطبيعي، بالإضافة إلى قدراتها التكريرية.

وتملك أبوظبي أكثر من 90% من احتياطي النفط الخام الإماراتي الذي يقدر بـ98 مليار برميل.