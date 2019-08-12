الاتحاد للطيران: لن نبدي اهتمامًا بإعادة الاستثمار في ”جت إيروايز“

قالت شركة الاتحاد للطيران الإماراتية، اليوم الإثنين، إنها لن تبدي الاهتمام بإعادة الاستثمار في ”جت إيروايز“ الهندية التي أعلنت إفلاسها، بسبب عدم حل مشكلات تتعلق بالتزامات شركة الطيران الهندية.

ودعت ”جت إيروايز“، المستثمرين المحتملين لإبداء الاهتمام، ومددت الأسبوع الماضي الموعد النهائي للتقدم، حتى العاشر من أغسطس/ آب.

واستحوذت الاتحاد للطيران على حصة نسبتها 24 % من ”جت“ في العام 2013، في وقت كانت شركة الطيران الهندية تحتاج فيه إلى دعم مالي قوي.

وقالت الاتحاد للطيران: إنه منذ ذلك الحين وهي تسعى ”لحلول متقدمة“ للمساعدة في حل المشكلات التي تواجه ”جت“.

وأضافت الشركة التي مقرها أبوظبي: ”ظلت الاتحاد منخرطة في العملية، ولكن على الرغم من محاولات جميع الأطراف المشاركة في الأمر، فقد بقيت هناك مشكلات كبيرة جدًا تتعلق بالتزامات ”جت“ السابقة“.