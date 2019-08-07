مسؤول إيراني: مطارات تركية تمتنع عن تزويد طائراتنا بالوقود

قال مدير شركة ”إيران إير“ للخطوط الجوية الإيرانية تورج دهقان زنغنه، اليوم الأربعاء، إن بعض المطارات التركية تمتنع عن تزويد الطائرات الإيرانية بالوقود؛ اتباعًا لمواد العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على قطاع الطيران لطهران.

ونقلت وكالة أنباء ”تسنيم“ شبه الرسمية عن زنغنه قوله إن ”بعض المطارات في تركيا تمتنع عن تزويد طائرات إيران اير بالوقود“، لافتًا إلى أنّ ثمة تواصلًا بينهم والمطارات التركية.

وكان مساعد وزير النقل الإيراني علي عابدزاده، كشف في تصريحات خلال شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، أن معظم مطارات الدول الأوروبية إضافة إلى لبنان تمتنع عن تزويد الطائرات الإيرانية بالوقود، مؤكدًا ”أن هذا يسبب لنا مشكلات في ظل الظروف الراهنة التي نمر بها“.

وتشهد صناعة الطائرات في إيران أزمة تصاعدت حدتها منذ فرضت الولايات المتحدة العقوبات الاقتصادية على طهران، حيث بادرت كبرى شركات الطائرات في العالم، وأبرزها ”بوينج“ و“أيرباص“ بالخروج من الأسواق الإيرانية، بعد خضوع صناعة الطائرات وعقد صفقات جديدة مع شركات الطيران الإيرانية ضمن مواد العقوبات.

وكانت تقارير استخباراتية غربية كشفت في وقت سابق، عن تورط عدد من شركات الطيران الإيرانية لا سيما التابعة للحرس الثوري في نقل أسلحة، ومقاتلين لعدد من دول المنطقة كسوريا والعراق ولبنان.