العقوبات الأمريكية تجبر إيران على وقف تصنيع سيارة ”سيراتو“

أعلنت مجموعة ”سايبا“؛ وهي شركة إيرانية لتصنيع السيارات، اليوم السبت، إيقاف تصنيع سيارة تدعى ”سيراتو“ بعدما أنهت شركة ”كيا موتورز“ الكورية الجنوبية تعاونها مع الشركة الإيرانية؛ بسبب العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران.

وذكرت ”سايبا“ في بيان صحفي، أن ”الشركة الكورية الجنوبية كيا موتورز طبقت عقوبات أمريكية أحادية الجانب على إيران، وأن سايبا أعلنت وقف إنتاج وتصنيع سيارة سيراتو“.

وتعهدت شركة ”سايبا“ الإيرانية بملاحقة قانونية دولية لحقوق الشركة وعملائها؛ بسبب قرار الشركة الكورية الجنوبية وقف التعامل معها.

وفي السابق، كانت الشركات الفرنسية رينو وسيتروين، وتشاينا بريليانس، وفولفو السويدية، وشركة إفيكو الإيطالية قد أنهت أنشطتها في إيران بسبب العقوبات الأمريكية.

وقام عدد من هذه الشركات، بما في ذلك ”بيجو“ و“سيتروين“، باستثمارات جديدة في إيران بعد إبرام الاتفاق النووي بين إيران والقوى الدولية عام 2015.

ومع رحيل شركات السيارات الأجنبية، انخفض إنتاج السيارات في إيران بشكل حاد. ووفقًا لإحصائيات وزارة الصناعة، انخفض إنتاج شركة إيران خودرو هذا الربيع بنسبة 2.9٪ على أساس سنوي، كما انخفض إنتاج سايبا بنسبة 2.9٪.