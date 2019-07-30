الصندوق السيادي السنغافوري يعتزم استثمار 600 مليون دولار في أنابيب ”أدنوك“

قالت شركة بترول أبوظبي الوطنية ”أدنوك“، اليوم الثلاثاء، إن صندوق الثروة السيادي في سنغافورة سيستثمر 600 مليون دولار في البنية التحتية لأنابيب النفط الخام التابعة للشركة، وذلك بعد اتفاقات مشابهة مع بلاك روك وكيه.كيه.آر وصندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي.

ووفقًا لبيان ”أدنوك“، سترفع الاتفاقية الجديدة القيمة الإجمالية للاستثمارات القائمة على الإيجار لكل من صندوق الثروة السيادي في سنغافورة وصندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي وكيه.كيه.آر وبلاك روك في البنية التحتية لأنابيب أدنوك، إلى 4.9 مليار دولار.

وسيحصل صندوق الثروة السيادي في سنغافورة على حصة 6% في ”أدنوك“ لأنابيب النفط، التي تم إنشاؤها حديثًا، فيما تمتلك بلاك روك وكيه.كيه.آر معًا حصة 40% وصندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي 3%، بينما تحتفظ أدنوك بحصة الأغلبية المتبقية التي تبلغ 51%.