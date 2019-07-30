رغم العقوبات.. مبيعات ”هواوي“ تقفز 23%

المصدر: ا ف ب

أعلنت شركة ”هواوي“ الثلاثاء، زيادة مبيعاتها بنسبة 23.2% في النصف الأول من العام الجاري 2019، بالرغم من الضغوط الأمريكية على مجموعة الاتصالات الصينية العملاقة التي يشتبه بأنها يمكن أن تسهل أعمال تجسس لحساب بكين.

وأعلن رئيس ”هواوي“ ليانغ هوا، أن رقم أعمال المجموعة بلغ 401.3 مليار يوان (52.3 مليار يورو) في الفترة من كانون الثاني/يناير إلى حزيران/يونيو 2019.

وتتهم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ”هواوي“ بالعمل مباشرة مع الحكومة الصينية، وهو ما تنفيه المجموعة.

وكانت واشنطن قد أدرجت شركة ”هواوي“ على لائحة ”كيانات“، ما يلزم الشركات الأمريكية بالحصول على موافقة قبل مدّها بالتكنولوجيا الأمريكية.

ولا تزال ”هواوي“، الرائدة في تكنولوجيا الجيل الخامس للاتصالات، ممنوعة من تطوير شبكات الجيل الخامس في الولايات المتحدة، وتسعى إدارة ترامب لإقناع حلفائها بأن يحذوا حذوها.

واعترف ليانغ في مؤتمر صحافي في شينزن، حيث مقر شركة ”هواوي“، بأن العقوبات الأمريكية المفروضة على ”هواوي“ ”سببت بعض المتاعب“، لكنه أكد أنه ”في الإجمال كان بالإمكان استيعابها“.

وباعت ”هواوي“ حوالى 118 مليون هاتف ذكي في النصف الأول من العام الجاري، ما يشكل زيادة نسبتها حوالى 24% خلال عام، لكنها أقل من الارتفاع الذي سجل في 2018 وبلغ 30%.

وعبرت المجموعة الصينية حينذاك عن أملها في التقدم على ”سامسونغ“ لتحتل المرتبة الأولى عالميًا اعتبارًا من 2019.

وبحسب تصنيف نشره المكتب الاستشاري ”آي دي سي“ في أيار/مايو، بقيت ”هواوي“ الثانية عالميًا في الربع الأول من العام، متقدمة على الأمريكية ”آبل“، لكنها تأتي بعد ”سامسونغ“.

وقال ليانغ هوا: إن ”وتيرة تطويرنا سريعة جدًا قبل إدراجنا على ”اللائحة السوداء“ للولايات المتحدة.

وكان رين جينغفي، المهندس السابق الذي أسس ”هواوي“ في ثمانينيات القرن الماضي، أعلن في نهاية حزيران/يونيو عن تراجع بنسبة 40% في مبيعات هواتفها الذكية في حزيران/يونيو.

وبعد هذه العقوبات، أطلقت دعوات في الصين لشراء هواتف المجموعة على حساب منتجات أجنبية.