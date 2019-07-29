”مبادلة“ تعلن نمو أصولها 80% إلى 229 مليار دولار في 2018‎

قالت شركة ”مبادلة“ للاستثمار، المملوكة للحكومة، اليوم الاثنين، إن حجم الأصول التي تديرها ارتفع 80% في 2018 مقارنة مع العام السابق، مع استمرار الشركة في الاستثمار عبر مختلف القطاعات عالميًا.

وهذه النتائج هي الأولى منذ انضمام مجلس أبوظبي للاستثمار، الذراع الاستثمارية لحكومة أبوظبي، إلى ”مبادلة“ في العام الماضي.

وذكرت ”مبادلة“ في بيان أن ”حجم الأصول التي تديرها بلغ 841 مليار درهم (229 مليار دولار) في 2018، مقارنة مع 469 مليار درهم في 2017، وأن إجمالي الدخل الشامل بلغ 12.5 مليار درهم في 2018، بانخفاض 21.3% مقارنة مع 10.3 مليار درهم في 2017“.