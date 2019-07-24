”آبل“ تحاول استثناء ”ماك برو“ من الضرائب الأمريكية على واردات الصين

نشر موقع ”بلومبرغ“ الإخباري تقريرًا حول مطالبة شركة ”آبل“ لحكومة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، باستثناء مكونات جهازها المكتبي المميز ”ماك برو“ الجديد من التعريفات الجمركية على الواردات الصينية، وذلك بعد أسابيع قليلة من قرار ”آبل“ نقل إنتاج الجهاز من ولاية تكساس الأمريكية إلى الصين.

وتبحث الشركة الأمريكية سبلًا لتفادي الوقوع تحت الزيادة الجمركية، ونسبتها 25%، التي فرضتها الولايات المتحدة على عدد من المنتجات الواردة من الصين بقيمة 250 مليار دولار، وستأتي مكونات الماك برو ضمن تلك القائمة من الإطار الألومنيوم والستانلس ستيل، مرورًا بشرائح معززات الطاقة والأسلاك الداخلية، وكذلك الدوائر الكهربائية، ولم يتضمن الطلب اسم جهاز ماك برو، ولكن البيانات المتعلقة بأبعاد ومزايا الجهاز المقصود تتطابق مع مواصفات جهاز أبل المكتبي الجديد.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وعد بإعفاءات جمركية لمنتجات الشركات الأمريكية، وذلك في حال كانت تلك المنتجات لا يمكن الحصول عليها إلا من الصين، وأنها ليست لها أهمية إستراتيجية للبرامج التصنيعية الصينية، وقد أشار كذلك ترامب إلى أن الشركات التي ترغب في إعفاء نفسها من الجمارك تمامًا يمكنها تصنيع منتجاتها داخل الأراضي الأمريكية.

كما تحاول ”آبل“ الحصول على إعفاءات جمركية على منتجاتها من الماجيك ماوس، وكذلك منصة التتبع Magic Trackpad، وكذلك كابلات الشحن USB.

ومن المنتظر أن يتم النظر في طلب ”آبل“ من جانب المسؤولين بالحكومة الأمريكية وذلك خلال الفترة المقبلة.