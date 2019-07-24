”بوينغ“ لا تستبعد وقف إنتاج الطائرة 737 ماكس الموقوفة

قال دينيس مويلنبرج الرئيس التنفيذي لشركة بوينغ للطائرات، اليوم الأربعاء إن الشركة لا تستبعد مزيدًا من الخفض أو الوقف المؤقت لإنتاج الطائرة 737 ماكس الموقوفة عن التحليق، إذا تأخر موعد عودتها إلى الخدمة.

وخفَّضت ”بوينغ“ إنتاج طائرتها الأفضل مبيعًا 20% في أبريل/نيسان، إلى 42 طائرة شهريًا مقارنة بـ52 طائرة، بعد أسابيع من وقف تشغيلها في أنحاء العالم، في أعقاب حادثي تحطم مميتين.

وأبلغ ”مويلنبرج“ المحللين أن بوينغ تُقدر أن الطائرة ستبدأ العودة للخدمة ”في أوائل الربع الأخير من العام“، وتخطط بناءً على هذا التوقع لمواصلة إنتاج 42 طائرة شهريًا، ترتفع إلى الهدف الأصلي لإنتاج 57 طائرة شهريًا في 2020.

وأضاف:“بوينغ ستواصل تقييم تلك الخطط، وإذا تغيرت تقديراتنا لعودة الطائرة إلى الخدمة، فقد نحتاج إلى زيادة معدل خفض الإنتاج بدرجة أكبر أو خيارات أخرى، من بينها الوقف المؤقت لإنتاج الطائرة ماكس“.