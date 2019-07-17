تقرير: ”أرامكو“ السعودية تستحوذ على أكبر مصفاة تكرير نفط بالعالم

نشرت مجلة أمريكية، اليوم الأربعاء، تقريرًا يتحدث عن استحواذ شركة أرامكو السعودية على مصفاة ”بورت ارثر“ في ولاية تكساس، قائلة إن الصفقة ستؤدي إلى ارتفاع صادرات نفط المملكة للولايات المتحدة ”أكبر مستورد نفط في العالم“.

وذكرت مجلة ”أمريكيان كونزرفاتيف“ أن الشركة باتت الآن تملك المصفاة بشكل كامل بعد شرائها من شركة شل الهولندية، مشيرة إلى أن المصفاة تعتبر من أكبر وحدات تكرير النفط في العالم بطاقة إنتاج تبلغ حوالي 600 ألف برميل يوميًا.

وقالت المجلة: ”باتت أرامكو السعودية اليوم تملك المصفاة مئة بالمئة، وهذا سيتيح لها أن تضخ كميات أكبر من النفط الخام للسوق الأمريكي، كما تأتي هذه الخطوة قبل قيام أرامكو بطرح 5% من أسهمها للمستثمرين العالميين العام المقبل“.

ولفتت المجلة إلى أن السعودية تعتبر حاليًا ثاني أكبر مورد نفط للولايات المتحدة بعد كندا، إذ بلغت صادراتها للسوق الأمريكي حوالي 1.3 مليون برميل يوميًا في شهر شباط/ فبراير، بارتفاع بلغ نحو 32% عن صادرات نفس الشهر العام الماضي.

وأوضحت أنه على الرغم من استمرار ارتفاع صادرات النفط الأمريكية لتصل إلى 7.6 مليون برميل يوميًا عام 2018، إلا أن الولايات المتحدة لا تزال تعتبر أكبر مستورد خام في العالم بمقدر 10 ملايين برميل يوميًا العام الماضي.

ووفقًا للتقرير الذي نشرته المجلة الأمريكية، فإن صادرات كندا النفطية للولايات المتحدة بلغت نحو 43% من إجمالي الواردات النفطية الأمريكية، في حين شكلت صادرات السعودية نحو 10% عام 2018.

ولفت التقرير إلى اعتزام أرامكو، أكبر شركة نفطية في العالم، توسيع شبكة مصافيها في الخارج بموافقتها على إنشاء وحدة تكرير في باكستان بقيمة 10 مليارات دولار، ومشروع مصفاة وبتروكيماويات في جنوب أفريقيا بتكلفة مماثلة.