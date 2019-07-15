شركة أكتيس تعلن توليها حقوق إدارة صندوقين تابعين لأبراج

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قالت شركة أكتيس للاستثمار المباشر، اليوم الإثنين، إنها استحوذت على حقوق إدارة صندوقين للاستثمار المباشر كانت تديرهما في السابق شركة أبراج المنهارة، في صفقة تهدف إلى تعزيز وضع الشركة في الشرق الأوسط وأفريقيا. وذكرت أكتيس أنها ستستحوذ على حقوق إدارة صندوق أبراج الرابع للاستثمار المباشر وصندوق أبراج أفريقيا الثالث. كانت شركة أبراج، التي تقدمت بطلب…