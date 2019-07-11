”دبي لصناعات الطيران“ تكشف عن نتائج 2019‎

المصدر: أ ف ب

أعلنت مجموعة ”دبي لصناعات الطيران“ في الإمارات، يوم الخميس، عن النتائج الاستراتيجية والتشغيلية لقسم التأجير ”دبي لصناعات الطيران كابيتال“ للنصف الأول من عام 2019.

وتشمل أهم النتائج الاستراتيجية والتشغيلية تسليم والالتزام بتسليم أكثر من 1,1 مليار دولار من أصول الطائرات، فيما سجلت نمو محفظة الأصول المدارة إلى 51 طائرة بقيمة 1,3 مليار دولار، بحسب بيان للمجموعة.

وتحقّقت زيادة في السيولة عن طريق إضافة تسهيلات ”ائتمانية متجددة جديدة بقيمة 440 مليون دولار وزيادة نسبة الديون غير المضمونة من إجمالي الدين لتصل إلى ما يقرب من 60 بالمئة“.

وأعادت المجموعة خلال هذه الفترة: ”شراء الأسهم المملوكة من قبل شركة (إعمار) لتصبح الآن مملوكة بالكامل من قبل مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية“.

وبلغ عدد الطائرات المملوكة للشركة أو المدارة أو قيد التسليم 357، فيما بلغ عدد العملاء 110 من 56 دولة.

وتم شراء 8 طائرات جديدة في 2019 ووصل عدد أصول الطائرات المباعة 20، أما بالنسبة لمعاملات الإيجار المنجزة، فقد بلغت 24، في حين وصل متوسط عمر أسطول الطائرات المملوكة إلى 5,9 سنوات ومتوسط مدة الإيجار المتبقية في أسطول الطائرات المملوكة 6,4 سنوات.