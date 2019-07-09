عمليات تسليم طائرات ”بوينغ“ تتراجع بنسبة 54% في الفصل الثاني من العام

المصدر: أ ف ب

أعلنت شركة بوينغ، الثلاثاء، عن انهيار عدد الطائرات التي سلمتها في الفصل الثاني من السنة بنسبة تقارب 54%؛ نتيجة أزمة طائرتها من طراز ”737 ماكس“ الممنوعة من التحليق منذ آذار/مارس، إثر تحطم اثنتين منها في حادثين أوقعا مئات القتلى.

ولم تسلم الشركة الأمريكية لصنع الطائرات سوى 90 طائرة إلى شركات الطيران خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مقابل 194 طائرة في الفترة ذاتها من العام الماضي، وفق ما جاء في بيان.

وهذا التراجع ناجم بشكل أساسي عن تعليق شركة بوينغ تسليم طائرات ”737 ماكس“، وهو طراز الطائرات الذي يمثل أكثر من ثلثي طلبياتها.

وتواجه بوينغ أزمة شديدة نتيجة مشكلات تعاني منها طائرة ”737 ماكس“، وتسببت بتحطم طائرتين هما طائرة تابعة لشركة ”لايون إير“ الإندونيسية في 29 تشرين الأول/أكتوبر 2018 (189 قتيلًا)، وثانية تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية في 10 آذار/مارس (157 قتيلًا).

ولا يعرف متى سيسمح لهذه الطائرات بالتحليق من جديد، وألغت شركتا ”ساوث ويست“ و“أميريكان إيرلاينز“، وهما من كبار زبائن بوينغ، رحلات هذا الطراز من الطائرات إلى الخريف.