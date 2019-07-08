وزير النقل المصري السابق هشام عرفات رئيسًا لمجلس إدارة عامر جروب

قال منصور عامر، مؤسس مجموعة عامر جروب القابضة في مصر اليوم الإثنين، إن الشركة عينت وزير النقل السابق هشام عرفات رئيسًا لمجلس الإدارة خلفًا له في المنصب.

وذكر عامر، في مؤتمر صحفي، أن قرار تعيين عرفات جاء بعد تقدمه باستقالته التي وافق عليها مجلس الإدارة اليوم.

تأسست عامر جروب عام 2007، وهي مدرجة في البورصة منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2010، حيث يبلغ رأسمال الشركة 1.003 مليار جنيه (60.49 مليون دولار)، موزعًا على 1.003 مليار سهم بقيمة اسمية جنيه للسهم.

وحصل عرفات على دكتوراه في جامعة عين شمس بالاشتراك مع جامعة براونشفيج في ألمانيا، وتولى وزارة النقل لنحو عامين حتى فبراير شباط 2019.