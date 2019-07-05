أرباح سامسونغ تصل أدنى مستوى لها منذ 2016

نشرت شركة ”سامسونغ اليكترونيكس“ توقعات نتائجها الفصلية للربع الثاني من العام الجاري 2019، حيث انخفضت توقعاتها 5.56 مليار دولار أي بنسبة تراجع 56% عن العام الماضي في الفترة نفسها، وذلك بسبب هواتف منافسيها أبل وهواوي.

وتعتبر نسبة التراجع هي الأكبر منذ الربع الثالث في 2016، عندما تراجعت مبيعات سامسونغ بسبب انفجار هواتف ”غالاكسي نوت 7″، ويرجع ذلك، وفقًا لتوقعات المحللين، إلى التضييق على هواوي، ما تسبب في تراجع مبيعات قطاع الشرائح الذكية في سامسونغ، على الرغم من أن ذلك سيلعب في مصلحة مبيعات هواتف الشركة الكورية في أسواق أخرى.

وإلى جانب ذلك، فإن تراجع مبيعات هواتف آيفون دفع أبل إلى تقليل طلبها من شاشات ”سامسونغ OLED“، والتي تعتمد عليها بشكل رئيسي منذ ”آيفون اكس“.

يذكر أن أحد المحللين أكد أن سامسونغ قد استثمرت 684 مليون دولار في قطاع شاشاتها الذكية، وذلك لمقابلة الطلب المتزايد الذي كان متوقعًا أن يخلقه تحول أبل نحو استخدام شاشات الأوليد في هواتفها.