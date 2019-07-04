الاتحاد للقطارات تسعى لاقتراض ملياري دولار لتمويل المرحلة الثانية لشبكة السكك الحديدية في الإمارات

قالت مصادر مصرفية مطلعة، إن شركة الاتحاد للقطارات، المطور والمشغل لشبكة السكك الحديدية في دولة الإمارات العربية المتحدة، من المتوقع أن تسعى لاقتراض حوالي ملياري دولار من بنوك؛ للمساعدة في تمويل توسعة الشبكة.

وتخطط دولة الإمارات، التي دشنت المرحلة الأولى من مشروعها الحديدي في 2016، لأن تكون لديها شبكة بطول 1200 كيلومتر بتكلفة حوالي 11 مليار دولار، تمتد من الحدود مع السعودية إلى إمارة الفجيرة على خليج عمان.

ولم يتسن الحصول على تعقيب من متحدثة باسم الاتحاد للقطارات، المملوكة بنسبة 70 % لحكومة أبوظبي و30 % للحكومة الاتحادية لدولة الإمارات.

وبنيت المرحلة الأولى من مشروع سكك حديد الإمارات لنقل الكبريت المحبب. ويهدف المشروع الأوسع لتقديم خدمات نقل البضائع والركاب في أرجاء البلاد.

وعلّقت الاتحاد للقطارات المناقصة الخاصة بالمرحلة الثانية من المشروع في 2016، قائلة إنها تراجع خيارات التوقيت والتسليم.

وفي العام الماضي، وقعت وزارة المالية في أبوظبي، ووزارة المالية الإماراتية، اتفاق تمويل للمرحلة الثانية.

والمرحلة الأولى من المشروع تم دعمها بصفقة تمويل بقيمة 1.28 مليار دولار في 2013، قدمها كونسرتيوم مصرفي.