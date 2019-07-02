أوروبا تمنح الحكومة الفلسطينية 22 مليون يورو للتنمية

منحت دول أوروبية 22 مليون يورو، اليوم الثلاثاء؛ لتنفيذ عدد من المشاريع التنموية في مدينة القدس ومدن أخرى في الضفة الغربية، تتضمن قطاعات البنية التحتية والتعليم والصحة وغيرها.

ووقعت الحكومة الفلسطينية، اليوم، مع ”مركز التنسيق لشركاء التمويل المشترك في قطاع التعليم“، اتفاقية دعم المرحلة الثالثة من برنامج التمويل المشترك (JFA III) بقيمة 22 مليون يورو.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية: ”يأتي هذا التمويل في الوقت المناسب في ظل اشتداد الأزمة المالية التي نواجهها، من أجل تعزيز الاستراتيجية الوطنية في التعليم؛ لأن التعليم بالنسبة لنا هو استراتيجية بقاء“.

وتعد هذه الاتفاقية المرحلة الثالثة من برنامج التمويل المشترك (JFA III) بقيمة 22 مليون يورو، حيث تهدف لمواصلة دعم وتطوير وإصلاح قطاع التعليم في فلسطين، بما يتماشى مع أجندة السياسة الوطنية 2017- 2022، ودعم تنفيذ الخطة الاستراتيجية لقطاع التعليم مع التركيز على التعليم العام.

يذكر أن برنامج التمويل المشترك، هو آلية تمويل تم إنشاؤها في عام 2010؛ لتوفير مصدر للتمويل لدعم ميزانية التنمية في وزارة التعليم.

وأعلن مجلس الوزراء الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، اعتماد عدد من المشاريع التطويرية في قطاعي التعليم والبنية التحتية في محافظة القدس، بتمويل من البنك الإسلامي للتنمية وصندوق الأقصى والصناديق العربية والإسلامية.

وتتضمن حزمة المشاريع تأهيل وتعبيد طرق داخلية وتأهيل وتوسعة شبكة المياه، وإنشاء جدران استنادية وإنشاء خطوط صرف صحي، وغيرها من المشاريع.