مستشار في البيت الأبيض: هناك ”فرصة جيدة“ لبيع منتجات أمريكية لـ ”هواوي“ الصينية

المصدر: ا ف ب

قال المستشار الاقتصادي في البيت الأبيض، ”لاري كودلو“، اليوم الأحد، إنه مع مواصلة الولايات المتحدة والصين محادثات التجارة، فهناك ”فرصة جيدة“ لمنح مزيد من الشركات الأمريكية تراخيص لبيع المنتجات لشركة ”هواوي“ الصينية العملاقة للاتصالات.

وجاءت تصريحات كودلو، بعد اتفاق الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب، والصيني شي جينبينغ، أمس السبت، على هدنة في حربهما التجارية، وتعهدت واشنطن بوقف فرض رسوم جمركية جديدة أثناء التفاوض.

وفي السياق نفسه، اتخذ ترامب موقفًا أكثر ليونة من ”هواوي“ التي كانت نقطة شائكة في محادثات التجارة، من خلال سماحه للشركات الأمريكية ببيع المعدات للشركة الصينية ”بحيث لا يتسبب ذلك بمشاكل للأمن القومي“، على حد قول كودلو.

وصرَّح المستشار لشبكة ”فوكس نيوز“، قائلًا:“هناك فرصة جيدة أن يفتح وزير التجارة ويلبر روس الباب لذلك ويمنح التراخيص“.

وتقول الولايات المتحدة إنها تخشى أن تستخدم الحكومة الصينية الأنظمة التي تبنيها هواوي – الشركة الرائدة عالميًا في معدات شبكات الاتصالات، وثاني أكبر مورد للهواتف الذكية – للتجسس عبر الثغرات السرية المدمجة.

ونفت ”هواوي“ ذلك بشدة، وقالت إن الولايات المتحدة ليس لديها أي دليل يثبت ذلك.

ويخشى العديد من أعضاء الكونغرس الأمريكي، وبينهم جمهوريون في مجلس الشيوخ، مثل تيد كروز، وماركو روبيو، أي رفع للحظر الفعال على دخول هواوي على التكنولوجيا الأمريكية الحساسة أو العمل في السوق الأمريكية.

وكتب روبيو على ”تويتر“، أمس السبت،:“إذا وافق الرئيس ترامب على إلغاء العقوبات الأخيرة ضد هواوي، يكون قد ارتكب خطأً كارثيًا“.

وأكد كودلو، أن هواوي ستبقى على قائمة الشركات والأفراد الأجانب الخاضعين لمتطلبات ترخيص صادرات وتكنولوجيا خاصة، قائلًا:“هذا ليس عفوًا عامًا“.

وأضاف أن ”وزارة التجارة ستمنح بعض التراخيص الإضافية المؤقتة عندما يكون هناك توافر عام للمنتجات المراد بيعها.“

وخلال مقابلة لاحقة على شبكة ”سي بي إس“، قال كودلو:“نحن نتفهم المخاطر الهائلة المتعلقة بشركة هواوي”.

وعن المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، رفض كودلو تحديد أي موعد نهائي لحل النزاع بين أكبر اقتصادين في العالم، إلا أنه أقر بأن المحادثات ”يمكن أن تستمر لفترة“.

وقال:“لا توجد وعود، ولا يوجد اتفاق ولا جدول زمنيًا“، مؤكدًا أن ”مجرد استئناف المحادثات هو أمر مهم للغاية“.