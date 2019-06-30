”موانئ دبي“ تجري محادثات لشراء ”توباز“ للطاقة‎

”موانئ دبي“ تجري محادثات لشراء ”توباز“ للطاقة‎

المصدر: رويترز

كشفت ”موانئ دبي”، عن أنها تجري نقاشات مع الأطراف ذات الصلة، لشراء شركة ”توباز“ للطاقة

وقالت ”الموانئ“، إن المفاوضات جارية لكن من غير المؤكد إبرام صفقة، على أن تلتزم الشركة بجميع المتطلبات التنظيمية السارية.

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