مؤسس أبراج يواجه جلسة تسليم في فبراير بشأن اتهامات أمريكية بالاحتيال‎

قررت محكمة في لندن، اليوم الأربعاء، عقد جلسة في شباط/ فبراير، تستمر أربعة أيام للنظر في تسليم مؤسس شركة الاستثمار المباشر المنهارة أبراج، ومقرها دبي، والعضو المنتدب السابق للشركة، إلى الولايات المتحدة حيث يواجهان اتهامات بالاحتيال.

وعارف نقفي وسيف فيتفيتبلاي من بين ستة أشخاص وجه إليهم ممثلو ادعاء أمريكيون تهمًا بالمشاركة في برنامج دولي واسع للاحتيال على مستثمرين، من بينهم مؤسسة بيل وميليندا جيتس.

وقالت بروجكت أسوسيتس، وهي شركة للعلاقات العامة تمثل نقفي، مجددًا، اليوم الأربعاء: إن مؤسس أبراج ينفي القيام بأي ممارسات خاطئة.

وكانت أبراج أكبر شركة استثمار مباشر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قبل أن تنهار في 2018، بعدما أبدى مستثمرون قلقهم حول إدارة صندوق للرعاية الصحية تابع لها قيمته مليار دولار.

وقررت إيما أربوثنوت قاضية التحقيق بمحكمة وستمنستر عقد جلسة للنظر في التسليم في الثالث من شباط/فبراير، على أن يظل نقفي، وهو مواطن باكستاني وأيضًا الرئيس التنفيذي لأبراج، وفيتفيتبلاي قيد الكفالة المشروطة في الوقت الحاضر.