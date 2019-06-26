”نوفارتس“ تقول إنها لم تصدر كيماويات ذات استخدام مزدوج إلى سوريا‎

قالت شركة نوفارتس السويسرية لصناعة الأدوية، اليوم الأربعاء، إنها لم تصدر كيماويات ذات استخدام مزدوج إلى شريك سوري، وذلك وسط تدقيق في شحنات لشركة برينتاج الألمانية لتوزيع الكيماويات عبر وحدة سويسرية تابعة لها في عام 2014.

وذكرت تقارير نشرتها صحف من بينها زودويتشه تسايتونج أن برينتاج، أكبر موزع للكيماويات في العالم، باعت مواد كيماوية خامًا إلى شركة سورية للصناعات الدوائية تسمى شركة المتوسط للصناعات الدوائية.

وترتبط نوفارتس بعقد مع الشركة السورية لتصنيع وتوزيع بعض المنتجات.

وقالت نوفارتس في بيان: ”كانت مسؤولية المتوسط الدوائية الحصول بنفسها على المواد اللازمة للإنتاج من طرف ثالث“.

وأضافت: ”لم تصدر نوفارتس الإيزوبروبانول أو الديثيلامين إلى سوريا في ذلك الوقت ولا تفعل ذلك حاليًا“.