رئيس جديد لمنتدى رجال الأعمال بالجزائر خلفًا لمقرب من بوتفليقة‎

انتخب منتدى رؤساء المؤسسات في الجزائر اليوم الاثنين، رجل الأعمال ”سامي عاقلي“ رئيسًا جديدًا، ليخلف علي حداد المقرب من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، والذي يقضي عقوبة السجن ستة أشهر، حسب بيان للمنظمة.

وكان علي حداد استقال في نهاية آذار/مارس من رئاسة المنتدى الذي يمثل أرباب العمل بعد أن قضى نحو خمس سنوات في المنصب، عمل خلالها على دعم بوتفليقة في كل قراراته ثم كان من أوائل المؤيدين لترشحه لولاية خامسة.

وقبل أسبوع حُكم عليه بالسجن ستة أشهر مع النفاذ، بتهمة حيازة جواز سفر ”بغير حق“، بعد أكثر من شهرين من توقيفه بينما كان بصدد السفر إلى تونس برًّا. كما تنتظره محاكمة في قضية فساد أحد أطرافها رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى الخاضع للاعتقال المؤقت.

وأكد بيان منظمة أرباب العمل، أن أعضاء الجمعية العمومية انتخبوا ”بالإجماع المرشح سامي عاقلي، رئيسًا لمنتدى رؤساء المؤسسات ومجلسه التنفيذي لمدة أربع سنوات“.

وعاقلي (40 عامًا) على رأس مجموعة اقتصادية عائلية مقرها بسكرة (جنوب شرق) تعمل في مجالات الصناعات الغذائية وتصدير التمور وكذلك البناء والتطوير العقاري.

ومنذ بداية الحركة الاحتجاجية في الـ 22 من شباط/فبراير ثم استقالة بوتفليقة، يستقيل المقربون منه من مناصبهم الواحد تلو الآخر، وكان آخرهم الأمين العام السابق للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد الذي أمضى نحو 22 عامًا على رأس الاتحاد العام للعمال الجزائريين.