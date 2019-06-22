مع تصاعد الأزمة الاقتصادية.. ارتفاع أسعار قطع غيار السيارات في إيران إلى 50%‎

كشف المتحدث باسم اتحاد قطع غيار السيارات في إيران، مهدي كاظمي، اليوم السبت، عن ارتفاع أسعار قطع غيار بعض أنواع السيارات في الأسواق إلى 50% في ظل أزمة استيراد قطع الغيار والكماليات للأسواق الإيرانية نتيجة العقوبات المفروضة على طهران.

وقال كاظمي خلال حديث مع وكالة أنباء ”تسنيم“ شبه الرسمية:“نشهد في الوقت الراهن ارتفاع الأسعار في سوق قطع الغيار لبعض أنواع السيارات إلى 50%، حيث تواجه سيارات كـ (ساندرو) و (الـ 90) مشكلة في العثور على قطع غيارها نتيجة تصاعد أزمة عقوبات الواردات“.

وأكد المتحدث باسم اتحاد قطع غيار السيارات، أن ارتفاع أسعار بعض قطع غيار السيارات في الأسواق الإيرانية، تسبب في اختفاء معظم هذه القطع، وفيما إن وجدت تكون قليلة وباهظة الثمن للمستهلكين.

وعلّق على أزمة قطع الغيار في الأسواق، قائلًا:“للأسف بجانب أزمة ارتفاع الأسعار فإن عملية وصول الأموال المخصصة لمستوردي قطع الغيار تسير ببطء، ويجب على الحكومة تسريع عملية صرف وتخصيص أموال الاستيراد وترخيص القطع في الجمارك“.

وفي سياق أزمة صناعة السيارات في إيران، كشفت إحصاءات لوزارة الصناعة الإيرانية، عن انخفاض معدل إنتاج كبرى شركات صناعة السيارات في البلاد، لافتة إلى قرب إعلان هذه الشركات إفلاسها.

وأشار تقرير إخباري نشرته صحيفة ”كيهان“ اللندنية، يوم الخميس الماضي، إلى أن معدل إنتاج شركتي ”سايبا“ و“إيران خودرو“ وهما أكبر شركتين محليتين لصناعة السيارات في إيران، شهد انخفاضًا كبيرًا العام الجاري وصل إلى 41.9%.

وأكد تقرير الصحيفة، أن ”أزمة صناعة السيارات في إيران، تعود إلى جانب جنون الأسعار والأزمة الاقتصادية، إلى كم الخسائر والديون المتراكمة على شركات صناعة السيارات في البلاد“.

وتمر صناعة السيارات في إيران بأزمات غير مسبوقة طالت معدل إنتاجها وصادراتها، وكذلك واردات قطع الغيار، لاسيما منذ إدراج هذا القطاع في قائمة العقوبات الاقتصادية المفروضة على طهران.