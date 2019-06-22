جولة جديدة من الحرب التجارية بين البلدين.. واشنطن تعاقب 5 شركات تكنولوجية صينية

المصدر: ا ف ب

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على خمس شركات تكنولوجية صينية، في إطار الحرب التجارية التي تخوضها الولايات المتحدة والصين، قبل أيام من لقاء بين الرئيسين دونالد ترامب وشي جينبينغ.

وأدرجت وزارة التجارة الأمريكية، الجمعة، شركة ”سوغون“ الكبرى للإلكترونيات، وثلاثة من فروعها لتصنيع الرقائق، ومعهدًا معلوماتيًا تابعًا للجيش الصيني، في قائمة الشركات التي يحظر عليها بيع الأدوات التكنولوجية.

وتعتبر إدارة ترامب أن هذه الشركات ”تصرفت ضد الأمن القومي أو مصالح السياسة الخارجية للولايات المتحدة“.

وقد أثرت التوترات التجارية الحادة بين أكبر قوتين اقتصاديتين على قطاع التكنولوجيا، منذ أن منعت واشنطن في أيار/مايو الماضي حصول شركة ”هواوي“ العملاقة -ثاني أكبر شركة في العالم للهواتف الذكية- على التكنولوجيا الأمريكية لأسباب أمنية.

وردًا على ذلك، أعلنت بكين عن إنشاء قائمتها السوداء للشركات الأجنبية ”غير الموثوق بها“.

ومع ذلك، قررت الولايات المتحدة والصين استئناف الحوار على أعلى مستوى لمحاولة وقف هذا التصعيد التجاري الذي لا يمكن توقع نتائجه.

ومن المقرر أن يلتقي ترامب والرئيس الصيني شي جينبينغ الأسبوع المقبل خلال قمة مجموعة الـ 20 في اليابان.