بي.أيه.إي سيستمز: سننفذ العقود بين بريطانيا والسعودية بعد حكم بشأن صادرات الأسلحة

ذكرت شركة (بي.أيه.إي سيستمز) البريطانية، الرائدة في مجال الدفاع، اليوم الخميس، أنها ستواصل دعم الحكومة البريطانية في تنفيذ اتفاقاتها مع السعودية، بعد صدور حكم في لندن، قضى بأن بريطانيا منحت تراخيص سلاح دون سند من القانون.

وقالت الشركة في بيان، بعد الحكم الذي لا يوقف الصادرات لكنه يعني أن بريطانيا ستوقف إصدار تراخيص جديدة: ”نحن مستمرون في دعم الحكومة البريطانية في تقديم العتاد والدعم والتدريب بموجب اتفاقات بين حكومتي بريطانيا والسعودية“.

وأضافت: ”سنقيم نتيجة إعادة الحكومة البريطانية النظر في اتخاذ قرارها على الأساس الذي تحدده المحكمة، متى تفعل ذلك“، مشيرة إلى التزامها بجميع قوانين مراقبة الصادرات ذات الصلة.