شركتا متلايف وولاء السعوديتان للتأمين تبحثان الاندماج

أعلنت شركة متلايف، والمجموعة الأمريكية الدولية، والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني، اليوم الثلاثاء، توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة ولاء للتأمين التعاوني لتقييم جدوى اندماج محتمل بينهما.

وقالت متلايف إنها“عيّنت بيت التمويل السعودي الكويتي مستشارًا ماليًا لعملية الاندماج المقترحة، في صفقة من المرجح أن تُجرى عن طريق مبادلة الأسهم“.

وبات قطاع التأمين المتشبع في السعودية مهيأ لعمليات اندماج بعدما اقترح البنك المركزي متطلبات رأسمالية أشد صرامة لتعزيز القطاع.

ويركز قطاع التأمين السعودي على جانبي الرعاية الصحية والسيارات، اللذين شكلا أكثر من 80 % من إجمالي الأقساط المكتتبة في 2018.

وتهيمن شركات بوبا العربية، والتعاونية، وميدغلف، على سوق الرعاية الصحية، إذ شكلت 80 % من الأقساط في 2017، بينما تبلغ الحصة السوقية الإجمالية للشركات الأربع والعشرين الأخرى 20 % فقط مما قد يفضي إلى عمليات اندماج في ضوء حجمها الصغير، بحسب ما ذكرت وكالة فيتش في تقرير صدر حديثًا.