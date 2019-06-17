”هواوي“ تترقب هبوطًا كبيرًا في مبيعاتها الدولية للهواتف

تستعد شركة ”هواوي تكنولوجيز“ الصينية لهبوط يتراوح ما بين 40و60% من مبيعاتها الدولية من الهواتف الذكية، حسب وكالة ”بلومبرغ“.

وقال تقرير للوكالة نقلًا عن أشخاص مطلعين على الأمر، إن الشركة تبحث خيارات تشمل سحب الهاتف ”أونر 20″، وهو أحدث موديلاتها من الهواتف المحمولة في الخارج .

وذكر التقرير أن الشركة ستبدأ بيع جهاز ”أونر20“ في مناطق بأوروبا من بينها بريطانيا وفرنسا في الـ21 من شهر يونيو/حزيران الجاري، مشيرًا إلى أن المسؤولين التنفيذيين بالشركة سيتابعون عملية بيع الهاتف الجديد وقد يوقفون شحناته إذا رأوا أن بيعه ضعيف.

وأوضح التقرير أن مديري التسويق والمبيعات في الشركة يتوقعون بشكل داخلي هبوطًا في حجم المبيعات يتراوح ما بين 40 مليونًا و60 مليون هاتف محمول هذا العام.

وأضافت ”بلومبرغ“، أن هواوي تهدف إلى السيطرة على ما يصل إلى نصف سوق الهواتف الذكية بالصين في عام 2019 من أجل تعويض تراجع المبيعات في الخارج، الأمر الذي لم تعلق عليه الشركة حتى الآن.

ووضعت الحكومة الأمريكية شركة هواوي، أكبر شركة لأجهزة الاتصال في العالم، على قائمة تجارية سوداء في شهر مايو/أيار الماضي، تحظر على الموردين الأمريكيين إبرام صفقات معها بسبب ما تصفه واشنطن بمخاوف تتعلق بالأمن القومي.

وفي ذلك الوقت، قال مؤسس هواوي ورئيسها التنفيذي رن تشنغ في، إن هذه القيود“ ربما تبطئ ولكن بشكل طفيف فقط“ نمو الشركة.