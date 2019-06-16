”أزمة“ العقوبات الأمريكية تُجبر شركات البتروكيماويات في إيران على تقليص عمالها

كشف صحيفة بريطانية عن قيام شركة ”خوارزمي“ للبتروكيماويات بميناء شاهبور (الإمام) في إيران، بطرد عدد من عمالها، نتيجة الأزمات الاقتصادية التي يشهدها قطاع البتروكيماويات بعد إدراجه على قائمة العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران.

وقالت صحيفة ”كيهان لندن“ في تقرير نشرتهُ، اليوم الأحد، نقلًا عن نشطاء في مجال حقوق العمال، إن شركة ”خوارزمي“ قررت طرد عدد من عمالها ابتداءً من شهر حزيران/يونيو الجاري.

ويأتي ذلك بعد أقل من 3 أشهر من طرد شركة ”موجان“ الهندسية العاملة في ميناء شاهبور لـ 50 عاملًا نتيجة تدهور الأوضاع الاقتصادية للشركات العاملة في قطاع البتروكيماويات في إيران.

ولفت تقرير الصحيفة إلى أن العمال المطرودين نظموا في وقت سابق عددًا من الوقفات الاحتجاجية أمام مقر إدارة الشركة بعد رفض المسؤولين لقاءهم.

ويشهد قطاع البتروكيماويات في إيران تراجعًا غير مسبوق، لا سيما بعد إدراجه على قائمة العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران.