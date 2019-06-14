الطيران العُماني يهدّد بالتوجه نحو ”إيرباص“ إثر مشاكل ”بوينغ“ماكس 737

يعتزم الرئيس التنفيذي لشركة الطيران العُماني عبد العزيز الرئيسي، إجراء محادثات مع ”إيرباص”، إذا لم تقدم بوينغ خطة دعم وإصلاح لطائراتها ماكس 737 الممنوعة من التحليق قبل 17 من شهر يونيو/حزيران الجاري.

ونقل بيان للشركة صدر اليوم الجمعة، عن الرئيسي قوله إن ”منع تحليق طائرات 737 ماكس كان له أثر مالي كبير على الطيران العُماني“.

وأضاف أن ”خطط شركة الطيران التوسعية لعام 2019 تقلصت بشدة“، وعانى الطيران العُماني ”أيضًا من خسائر في الإيرادات وانخفاض الحصة السوقية“.

وأوضح الرئيسي أن بوينغ ”وعدت بتقديم خطة إصلاح ودعم للطيران العُماني قبل معرض جوي في باريس يبدأ في 17 يونيو (حزيران) 2019“.

وقال المسؤول العماني في البيان: ”إذا لم أتلقَّ ردًا من بوينغ قبل وصولي إلى مطار لو بورجيه، سيتعين علي المضي قدمًا في غداء العمل المزمع مع إيرباص في المعرض“.