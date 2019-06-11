أسهم ”جت إيروايز“ الهندية تهوي لمستويات قياسية بعد تقرير بشأن استثماراتها

هوت أسهم شركة ”جت إيروايز“ في الهند، إلى مستويات قياسية متدنية، يوم الثلاثاء، بعد تقرير ذكر أن مجموعة هندوغا والاتحاد للطيران ربما لا تستثمران في شركة الطيران التي تعاني أزمة سيولة، والتي اضطرت إلى وقف جميع عمليات الطيران قبل شهرين تقريبًا.

وقدمت شركة الاتحاد للطيران، التي تملك حصة 24% تقريبًا في ”جت إيروايز“، عرضًا للناقلة الهندية الشهر الماضي، فيما أشارت تكهنات إلى أن مجموعة هندوغا التي تخضع لإدارة عائلية، تدرس تقديم عرض.

وذكرت صحيفة ”مينت“ الهندية، أن هندوغا قررت وقف مفاوضات لشراء حصة في ”جت“ بينما علقت ”الاتحاد“ خطتها لتعزيز الاستثمار في ”جت“.

وأوردت ”مينت“ نقلًا عن مصدر مطلع، أن مؤسسي هندوغا عبروا عن مخاوفهم بشأن تحقيقات حكومية جارية بشأن ”جت“ وتقديم مقرضين لدعاوى لإشهار إفلاس الشركة.

ولم تعلق جت وهندوغا على الأمر، بينما لم يتسن الحصول على الفور على تعقيب من الاتحاد، و“إس.بي.آي كابيتال ماركتس“، وحدة بنك الدولة الهندي التي تشرف على بيع الناقلة المتعثرة.

ونزلت أسهم جت، التي تراجعت نحو 69% في سنة حتى إغلاق يوم الاثنين، 14.8% لتصل إلى أدنى مستوى على الإطلاق عند 106.3 روبية.