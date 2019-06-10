أوبر: وزير الاقتصاد الإماراتي وافق على استحواذنا على ”كريم“

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أعلنت شركة ”أوبر“ لخدمة حجز السيارات، أن وزير الاقتصاد الإماراتي وافق على استحواذ الشركة على شركة ”كريم“. وقالت ”أوبر“ إن ”وزير الاقتصاد الإماراتي أصدر موافقة كاملة للمضي قدما في استحواذ أوبر على كريم“.