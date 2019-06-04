التدقيق في ”نيسان“ و“رينو“ يكشف عن نفقات مشبوهة لكارلوس غصن بـ11 مليون يورو

اكتشف التدقيق الداخلي الذي طالبت به شركتا ”رينو“ و“نيسان“ داخل الفرع التابع لهما ”ار ان بي في“ في هولندا، أن كارلوس غصن الرئيس السابق لهذه الشراكة الفرنسية اليابانية في مجال السيارات، قد يكون أنفق بشكل مشبوه 11 مليون يورو.

وقال مجلس إدارة ”رينو“ في بيان صدر الثلاثاء، إنه ”أحيط علمًا بعد ظهر الثلاثاء بالنتائج النهائية للتدقيق الذي قامت به شركة مازار، وأعرب عن الأمل بأن تستطلع رينو ونيسان الإجراءات القانونية التي يمكن اتخاذها في هولندا”.

وكان مجلس إدارة ”رينو“ اجتمع الثلاثاء لدراسة مشروع دمج مع فيات كرايزلر، معتبرًا المجلس في بيان صدر عنه، أن ”هذه الخلاصات أكدت وجود خلل داخل ”ار ان بي في“ من جهة الشفافية المالية وآلية مراقبة النفقات، وهو الأمر الذين سبق أن أشار إليه المدققون في تقريرهم الأولي مطلع نيسان/أبريل“.

وأوضح البيان أن ”هذا المبلغ يتضمن نفقات مفرطة في تنقلات غصن بالطائرة وهبات استفادت منها منظمات لا تتوخى الربح، وأنه استنادًا إلى هذه المعلومات فإن مجلس الإدارة قرر الطلب من ممثلي رينو الاتصال بنظرائهم في نيسان داخل هيئات إدارة ”ار ان بي في“ لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في هولندا“.

وكان كارلوس غصن قد أنشأ شركة ”ار ان بي في“ لتجسد التحالف من الناحية العملانية بين ”رينو“ و“نيسان“، وقد توزعت ملكيتها بالتساوي بين الشركتين.

وتتهم شركة ”نيسان“ منذ أشهر عدة هذه الشركة بالتغطية على نفقات استفاد منها كارلوس غصن بشكل شخصي.

وكان غصن قد اعتقل في طوكيو في 19 تشرين الثاني/نوفمبر ووجه إليه القضاء الياباني تهمًا عدة بينها إخفاء مداخيل وسوء استغلال الثقة، ويؤكد غصن براءته من هذه التهم، واتهم مرارًا شركة ”نيسان“ بالوقوف وراء هذه الهجمات عليه.

وأطلق سراح غصن بكفالة في 25 من نيسان/أبريل الماضي.