الحرب التجارية تهوي بالأرباح المتوقعة لشركات الطيران

المصدر: ا ف ب

خفض قطاع النقل الجوي توقعاته بشأن أرباح 2019، بنسبة 21%، إلى 28 مليار دولار، مقابل 35.5 مليار دولار سابقًا، وذلك بسبب الحرب التجارية وارتفاع سعر الكيروسين، حسب بيان للمنظمة الدولية للنقل الجوي (اياتا).

وقالت المنظمة التي تعقد الأحد والاثنين جمعيتها العامة السنوية في سيول: ”تدهور المناخ الاقتصادي لشركات الطيران مع ارتفاع سعر الوقود والتراجع الكبير للمبادلات التجارية في العالم“.

وتؤثر الحرب التجارية الصينية الأمريكية خصوصًا على منطقة آسيا والمحيط الهادئ التي تمثل نحو 40% من الشحن الجوي في العالم.

وأدت انعكاسات هذه الحرب مع ارتفاع سعر الكيروسين، إلى خفض توقعات أرباح القطاع بـ1.7 مليار دولار أي من 7.7 إلى 6 مليارات دولار.

بيد أن المنظمة أكدت أنه ”رغم هذا الظرف غير المواتي، فإن صناعة الطيران لا زالت تحقق أرباحًا للسنة العاشرة على التوالي، لكن هوامش الربح تآكلت بسبب ارتفاع كلفة اليد العاملة والوقود والبنى التحتية“، بحسب المدير العام لـ“اياتا“ الكسندر دو جونياك.

وأضاف: ”يتوقع أن يستمر تراجع المبادلات مع اشتداد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين. والشحن أول الاقسام المتضررة“.

ودعا دو جونياك إلى ترميم الثقة بين ”سلطات تنظيم مختلف مناطق العالم وبين هذه السلطات والصناعة ومع المسافرين“ وذلك بعد حوادث طائرة ”بوينغ 737 ماكس“.

واعترفت بوينغ بوجود ”أخطاء“ في عمل مؤشر الإنذار الذي يفترض أن يكشف عن حالات الخلل في نظام تعزيز خصائص المناورة (ام سي إيه اس) في طائرتها ”737 ماكس“ التي أدى تحطم اثنتين منها إلى مقتل 346 شخصًا.

وأدى الحادثان الى حظر مؤقت لهذه الطائرة الأمريكية الصنع منذ 13 آذار/مارس.