مجموعة علي بابا الصينية تتطلع الى إدراج ثان في البورصة لجمع 20 مليار دولار

وتسعى مجموعة علي بابا المدرجة أساسًا في الولايات المتحدة لتقديم طلب في هونغ كونغ في النصف الثاني من عام 2019، وفق شبكة بلومبرغ التي استندت إلى أشخاص لم تسمهم على علم بهذا المخطط.

ويهدف الإدراج الثاني إلى فتح قنوات تمويل جديدة لمجموعة علي بابا التي جمع إدراجها في نيويورك عام 2014 مبلغ 25 مليار دولار في أكبر طرح عام أولي في العالم.

ورفض متحدث باسم علي بابا التعليق، وقال إن الشركة لا ترد على ”إشاعات السوق“.

وتسعى الصين إلى تشجيع شركاتها الكبرى في مجال التكنولوجيا الحالية والمستقبلية لإدراج أسهمها بالقرب من الوطن، بما في ذلك عبر بورصة تقنية مخطط لها في شنغهاي ستكون رد الصين على بورصة ناسداك.

وتأتي هذه الخطوات مع خوض الصين والولايات المتحدة معارك تجارية متصاعدة، إذ منعت واشنطن الشركات الأمريكية من التعامل مع عملاق الاتصالات الصيني هواوي لاسباب أمنية.

وتسعى مجموعة علي بابا للاستفادة من ولع المستهلك الصيني بالتجارة الإلكترونية كي تسيطر على هذا القطاع في الصين وتصبح واحدة من أكبر الشركات العالمية.